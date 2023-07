 Ippica, nuovi traguardi per gli allievi dell’Herbessus a cavallo di Grotte

Dopo un faticoso weekend di gare, gli allievi dell’associazione “Herbessus a cavallo” hanno portato a casa tante soddisfazioni, distinguendosi su tutti i partecipanti per stile e precisione.

Gabriel Agrò, alla sua prima esperienza, conclude con 2 percorsi netti. Silvia miliziano, con 2 piazzamenti nelle 80, si avvicina al conseguimento del brevetto. Noemi Messina conquista, in 2 giorni, primo e secondo posto nelle 90 rispettivamente con Moonlight e Zenerife. Marta Vitale conquista il secondo posto nelle 90. Sofia ilardo e Beatrice Palumbo, alla loro prima esperienza in 90, portano a casa rispettivamente primo e terzo posto. Passando alle categorie più alte, Nicole Grado si piazza al secondo e al quarto posto rispettivamente nelle 110 e nelle 100. Ed infine, Vincenzo Mancuso si aggiudica 2 primi posti nelle 120 e nelle 125, accompagnati da fragorosi applausi e innumerevoli complimenti, anche da parte della giuria, per la bellezza del percorso svolto.

“Un grazie particolare va al nostro istruttore Sandro Ceccarelli per come ha gestito tutto, prendendosi cura di tutti i cavalli, dell’organizzazione, per aver seguito i ragazzi in modo ineccepibile, con passione, competenza e immenso affetto per ognuno di loro! È un orgoglio per noi e ripaga da tutti i sacrifici vedervi sul podio,

pronti a gioire per tutti i vostri successi ma, soprattutto, a incoraggiarvi nei momenti di sconforto”, si legge in una nota della società.