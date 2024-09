Sport Fise Sicilia 2024, accedono alla fase finale i ragazzi dell’A.S.D Equitazione Agrigentina Giarrizzo

E’ stata pubblicata la classifica definitiva della Fase Regionale del “Progetto Sport Fise Sicilia 2024”, salto ostacoli, per l’Accesso alla Finale Nazionale di Cattolica in Emilia Romagna e i ragazzi dell’A.S.D Equitazione Agrigentina Giarrizzo vi accedono classificandosi in ottima posizione:Mariaelisa Maniscalco accede alla categoria C115 Senior classificandosi al 2 posto su 59 partecipanti, Alessia Piazza accede sia alla categoria B90 Senior classificandosi al 3 posto su 29 partecipanti, sia nella Categoria B100 Senior classificandosi al 2 posto su 38 partecipanti, Aurora Carrubba accede alla categoria B90 Junior classificandosi al 5 posto su 92 partecipanti. Mattia Messineo accede alla categoria B90 Pony classificandosi al 5 posto su 41 partecipanti. Gli istruttori Filippo La Mantia e Filippo Vullo si dichiarano soddisfatti e orgogliosi per i risultati ottenuti dai loro ragazzi e ringraziano le famiglie per il supporto e l’entusiasmo dimostrato durante tutte le tappe del Progetto Sport.