Karate, ottimi risultati per gli allievi di Sensei Andrea Caramanno

Grande successo per il “mizu dojo” Karate Kyokushinkai Favara di Sensei Andrea Caramanno che in data 25 Giugno 2023 a San cataldo, ha partecipato al torneo regionale di karate kyokushinkai. Ottimi risultati per i suoi 38 allievi (34 trofei) partecipanti che hanno disputato in mattinata la gara di kata (combattimento immaginario) e nel pomeriggio la gara di kumite (combattimento fino al ko).

Fra loro sul podio troviamo:

Lidia Belluzzo, 1 posto kata cinture nere, Giuseppe Palumbo, 1 posto kata cinture marroni +18 anni, Giulia Cipolla, 1 posto kata cinture marroni -18 anni, Krizia Pitruzzella, 2 posto kata cinture marroni -18 anni e 2 posto kumite,Samuela Pullara, 1 posto kata cinture verdi e 1 posto kumite,Luigi Ballarò, 3 posto kata e 2 posto kumite, Michelangelo Cipolla, 2 posto kumite cinture verdi, 2 posto kata,Maria Crapanzano, 2 posto kata cinture gialle e 3 posto kumite,Luigi Di Caro, 1 posto kumite cinture gialle,Calogero Giglia, 3 posto kumite cinture gialle, Giorgia Cipolla, 3 posto kata cinture blu su 41 atleti della sua categoria e 1 posto kumite bambine,Leila Bellavia, 1 posto kumite bambine, Emma Lentini ha partecipato a 2 categorie di kumite diverse e ha vinto il 2 e il 3 posto, Clara Vella, 1 posto ragazze kumite cinture blu, Bissem Jellouli, 2 posto ragazze kumite cinture blu, Damiano Milioti, 3 posto kumite cinture blu, Giuseppe Patti, 2 posto kumite cinture blu, Patrizio Castronovo, 1 posto kumite cinture blu,Giuseppe Pecoraro, 3 posto kumite cinture blu, Monica Sutera, 2 posto kumite cinture arancioni, Marta Contino, 2 posto kumite cinture arancioni, Francesco Mossuto, 1 posto kumite cinture arancioni,Roberta Arnone, 3 posto kumite cinture arancioni, Dalila Cammilleri, 3 posto kumite cinture arancioni, Giuseppe Bongiorno, 3 posto kumite cinture arancioni.

“Complimenti anche a Ilaria Fanara, Ambra Pullara, Aurora Sanfratello, Gioele Cardile, Andreas Palumbo, Salvatore Miccichè, Salvatore Vita, Pietro Zizzo, Salvatore Pirrone, Mattia Pirrone, Michele Vullo, Carlo Di Caro, e Lorenzo Baio che, nonostante non siano riusciti a classificarsi tra i primi 3 posti avendo avuto categorie lunghissime di partecipanti hanno fatto lo stesso un’ottima gara alcuni piazzandosi tra il 4° e il 5°. L’importante non è salire sul podio ma provarci sempre ed impegnarsi giorno dopo giorno, non arrendendosi mai!” dichiara Sensei Andrea Caramanno che si ritiene fiero e contento di ognuno di loro e sicuro dei futuri successi.