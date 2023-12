La Fortitudo Agrigento spreca, vince la Luiss Roma 83-80

Serviva una vittoria per chiudere al meglio il 2023 ma la Fortitudo Agrigento spreca tutto nei minuti finali e vince la Luiss Roma 83-80. Una partita combattuta che ha visto per quasi tutto il tempo Agrigento avanti nel risultato, tanti gli errori da una parte e dall’altra ed i 4 canestri da tre su 26 sono il dato più eloquente che dimostra quanto Agrigento abbia buttato alle ortiche una vittoria che poteva essere portata a casa. Brutta prestazione di Cohill che mette comunque a segno 14 punti come Sperduto, giornata no per Ambrosin che mette a segno solamente 2/11 da tre punti, male Peterson che nei momenti decisivi manca sempre l’appuntamento con il canestro e nel possesso palla.

Partita complicata, Miska e Sabin più volte mettono in difficoltà Agrigento e due contropiedi di Pasqualin sono stati fatali nei minuti finali per ribaltare il risultato, Agrigento subisce un parziale di 11-0 e la squadra si spegne definitivamente. La Luiss Roma raggiunge Agrigento in classifica e lancia un messaggio alle rivali, Agrigento torna con l’amaro in bocca e tanti rimpianti con la prossima partita, il 6 gennaio al Palamoncada, contro la capolista Trapani in un derby che merita l’attenzione tripla rispetto a quanto visto contro Roma.

Luiss Roma – Moncada Energy Agrigento 83-80 (17-18, 17-20, 24-25, 25-17)

Luiss Roma: Anrijs Miska 21 (7/9, 2/4), Tyler francis Sabin 17 (5/11, 1/5), Valerio Cucci 16 (2/4, 2/5), Marco Pasqualin 13 (1/6, 3/4), Matteo Fallucca 10 (1/1, 2/5), Matija Jovovic 6 (1/1, 1/1), Riccardo Murri 0 (0/1, 0/1), Domenico D’argenzio 0 (0/0, 0/1), Beniamino Basso 0 (0/1, 0/0), Marco Legnini 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Anrijs Miska, Tyler francis Sabin 8) – Assist: 15 (Tyler francis Sabin 7)

Moncada Energy Agrigento: Dwayne Cohill 14 (4/7, 0/1), Alessandro Sperduto 14 (3/8, 1/3), Lorenzo Ambrosin 13 (3/7, 2/11), Jacob Polakovich 11 (4/6, 0/0), Davide Meluzzi 11 (4/4, 1/7), Albano Chiarastella 9 (3/5, 0/2), Mait Peterson 6 (1/2, 0/1), Nicolas Morici 2 (1/2, 0/1), Emanuele Caiazza 0 (0/1, 0/0), Edoardo Ronca 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 31 – Rimbalzi: 35 12 + 23 (Jacob Polakovich 10) – Assist: 7 (Lorenzo Ambrosin, Davide Meluzzi 2)