La Pro Favara “chiama” Favara: “Tutti allo stadio. Riempiamolo!”

Cresce l’attesa per la semifinale di play off con il Don Carlo Misilmeri. La Pro Favara domenica 30 aprile (fischio d’inizio ore 16.00) al “Bruccoleri” chiama a raccolta i propri tifosi. Anche per questa partita la società ha chiesto l’inversione dei settori, permettendo ai propri sostenitori di poter usufruire della gradinata, la cui capienza è di 1250 posti. In tribuna coperta saranno ospitati i tifosi del Misilmeri.

Da domani al via la prevendita presso la segreteria dello Stadio “Bruccoleri”, il Bar Itria e la sede dei gruppi Ultras organizzati al Casello.

Questi i prezzi in prevendita (da mercoledì a sabato):

8 euro intero

3 euro ridotto fino a 14 anni.

Questi i prezzi al botteghino domenica:

Tribuna centrale coperta (settore ospiti) 10 euro.

Gradinata (settore tifosi locali) 10 euro.

Non saranno validi abbonamento campionato e tessere. Saranno accreditati giornalisti e tesserati FIGC