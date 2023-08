La Pro Favara si presenta alla città

Le lumunarie di Piazza Cavour, vestita a festa per San Giuseppe, faranno da cornice alla presentazione della Pro Favara alla città. L’appuntamento è per sabato 26 agosto 2023 alle 20.30, nell’ambito di una ricca serata musicale organizzata dal Comitato Festeggiamenti “San Giuseppe”.

Alla vigilia del debutto in Coppa Italia, sul palco saliranno i giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza rappresentata dal presidente Rino Castronovo per essere presentati ai tifosi, alla stampa e alle autorità presenti. L’evento, curato dall’ufficio stampa della SSD Pro Favara 1984, sarà presentato dal giornalista Giuseppe Moscato.