La Reggina schianta il Licata, 0-4 al “Dino Liotta”

Non c’è storia al Dino Liotta di Licata dove la Reggina schianta i padroni di casa con un netto 0-4. Netta la differenza di valori in campo con gli amaranto che, oltre ad avere segnato quattro reti, si sono visti annullare un gol per fuorigioco e rischiato di segnarne almeno un altro. Il Licata, che certamente non aveva ambizioni di punti contro la corazzata calabrese, è apparso stanco mentalmente e fisicamente.

Sono però i gialloblù ad andare vicini al vantaggio al 4º minuto con Fravola. Gol sbagliato, gol subito. Due minuti più tardi la Reggina segna la prima rete con un bel tiro dal limite dell’area di Giuliodori. Al 24º il raddoppio degli ospiti con Renelus che sfrutta un rinvio corto dell’estremo difensore licatese. Il terzo ed il quarto gol arrivano nel finale di partita con le marcature di Perri e Provazza. Il Licata, penultimo in classifica, domenica è atteso dalla sfida salvezza contro il Sant’Agata.