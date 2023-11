L’Akragas risponde presente: battuta la Sancataldese

L’Akragas torna al successo in campionato. All’Esseneto, la squadra di Coppa, oggi in tribuna perchè squalificato, ha battuto la Sancataldese per 2-1 in virtù delle reti realizzate da Trombino al 42’, su calcio di rigore, e di Di Mauro un minuto più tardi. Nella ripresa, all’88’ la rete della Sancataldese che ha ravvivato il finale. Una vittoria molto importante per il morale dei biancazzurri e soprattutto per la classifica.

La partita, dopo un lungo periodo di equilibrio, si sblocca, come detto, nel finale del primo tempo. Su un calcio di punizione dal limite, il pallone impatta sul braccio di un difensore. per l’arbitro non ci sono dubbi e decreta il calcio di rigore che Trombino realizza.

La Sancataldese non ci sta, si porta avanti ma si espone al contropiede dell’Akragas che, al 44′, torna a colpire con Di Mauro.

Il doppio vantaggio, nel finale di primo tempo, potrebbe spezzare le gambe a chiunque, ma i verdeamaranto ci provano e trovano il gol con Durmush. Il finale è incandescente e solo un doppio miracolo di Sorrentino, eviterà la rimonta degli ospiti.

L’Akragas, grazie a questo successo, si attesta al quinto posto in classifica in condominio con Real Casalnuovo e Sant’Agata.

IL TABELLINO

AKRAGAS (3-4-2-1): Sorrentino 7; Rechichi 6, Cipolla 6, Pantano 6; Di Stefano 5.5 (48’ Scozzari 6), Perez 6 (57’ Scandurra 6), Sanseverino 6, Mannina 6 (65’ Sinatra 6); Di Mauro 6.5 (78’ Bruno sv), Rea 5.5 (49’ Baio 6); Trombino 7. All. A disp. Samuele Costanzo. : Busà, Rossi, Llama, Litteri. All. Costanzo (Coppa squalificato). 6

SANCATALDESE (3-5-2): Dolenti 6; Brumat 6, Fiumara 6, Parisi 5.5 (46’ Galfano 5.5); Mazzamuto 6 (60’ Francofonte 6), Siino 5.5 (46’ Liga 6), Lo Nigro 6, Correnti 6 (60’ Carnicelli 5.5), Ozawje 6 (81’ Sclafani sc); Zerbo 6, Durmush 6.5. All. Accursio Sclafani 6. A disp.: Maravigna, Azzimati, Scuderi, Papotto.

ARBITRO: Alessandro Femia di Locri 6

Assistenti: Stefano Petarlin di Vicenza e Marco Marchesin di Rovigo.

RETI: 40’ ( R ) Trombino, 44’ Di Mauro, 88’ Durmush

AMMONITI: Pantano, Cipolla, Di Mauro ( AK), Lo Nigro, Fiumara ( S )