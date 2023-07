L’ASD Trinacria di Porto Empedocle riconosciuta “Scuola Calcio Elite” di 3 categoria

La scuola calcio ASD Trinacria di Porto Empedocle attiva dal 2002 da quest’anno riconosciuta dalle Federazione Italiana Gioco Cacio quale “Scuola Calcio Elite” di 3 categoria, fascia più alta di riconoscimento unica nel territorio Empedoclino e la seconda nella provincia Agrigentina. Si avvale di uno Staff Tecnico Qualificato e attestato dalla FIGC sia nella Attività di Base che nel Settore Giovanile, di Medico Sportivo, Psicologa, Nutrizionista.

La Società diretta da Giovanni Castelli ha iniziato la programmazione per la stagione sportiva 2023-24 dove la vede impegnata nell’ Attività di Base con gruppi di età cronologica omogenea a partire dai Piccoli Amici, Primi Calci ed Pulcini nonché un gruppo di Calcio Femminile. Attività di base seguita da Istruttori Tecnici qualificati Figc ognuno dei quali affiancato da un collaboratore diplomato Isef al fine di garantire ad ogni gruppo adeguata conoscenza e professionalità per una crescita ottimale del bambino nell’area Cognitivo-Comportamentale e Motorio ma principalmente Sociale puntando l’obiettivo sul progetto “Calcio è Aggregazione” in un clima adeguato, dove il divertimento è alla base delle attività proprie del calcio.

Il Settore Giovanile riguardante il gioco del calcio a 11, dove le gare e gli allenamenti si svolgeranno nel meraviglioso terreno di gioco in sintetico di ultima generazione dello Stadio “Collura ” di Porto Empedocle, per le categorie Esordienti, Under 14, Under 15. Under 16 e

Under 17, rivolto agli atleti nati negli anni 2011 fino ai nati nel 2007.

La Società nella stagione sportiva 2023-24 sarà presente nell’ambito dei campionati Regionali e Interprovinciali in tutte le categorie e precisamente nei Campionati Regionali di categoria con gli Under 15 per i nati nel 2009 già titolarità acquisita dal 2022 e gli Under 17 per i nati nel 2007 in attesa della titolarità acquisita tramite ripescaggio per adeguato punteggio dei titoli richiesti. Le categorie Under 14 per i nati nel 2010 e Under 16 per i nati nel 2008 parteciperanno nei rispettivi campionati Interprovinciali stabiliti dalla federazione Regionale e non per ultimo il campionato Provinciale della categoria Esordienti per i nati nel 2011.

Al fine di ampliare i gruppi partecipanti nelle categorie del Settore Giovanile sono in programma adeguati stage per età.