L’atleta agrigentino Pietro Bonomo all’Ironman di Amburgo

L’ atleta agrigentino Pietro Angelo Bonomo è stato protagonista della gara Ironman di Amburgo, svolta il 1giugno 2025. La gara consiste in 3.8 km di nuoto, 180 km di bici e 42 km di corsa, l’evento ospita con orgoglio il Campionato europeo IRONMAN per atleti professionisti. Pietro Bonomo, tesserato con il Team Triathlon Mazara, ha chiuso con un tempo di 13 ore e 22 minuti ed ha realizzato il suo sogno.

“E’ stato bello sentirsi dire “Pietro you are an Ironman”, quando tagli il traguardo, racconti una storia che ispirera’ la prossima generazione”, ha dichiarato l’atleta agrigentino.