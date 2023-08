Licata Calcio, arriva il toro argentino Haberkon

La società Licata Calcio comunica ufficialmente l’arrivo dei Valentin Haberkon, classe 1995, nato a Macachin, possente fisicamente con i suoi 1.86 centimetri di altezza, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Independiente e del Banfield.

Giunto in Europa nel 2020 ha vestito la maglia del Csikszereda Miercurea Ciuc, Liga II rumena, prima di arrivare in Italia nel Campionato di Serie D dove con la maglia del Lamezia ha affrontato proprio il Licata nella stagione 2022/23, mentre lo scorso anno è stato in forza alla Puteolana, formazione militante nel girone H di Serie D.

“Arrivo in una grande squadra – queste le prime dichiarazioni del talentuoso attaccante – ho voglia di dimostrare il mio valore, sono carico fisicamente e mentalmente e non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni”.

Decisivo il lavoro del DS Giovanni Martello che, ricevuto l’ok dai vertici della dirigenza licatese, è riuscito a strapparlo alla concorrenza di altre società.

“Contenti per l’arrivo di Haberkon – dicono i patron Massimino e Di Benedetto – stiamo cercando di costruire una squadra che sappia essere in grado di competere in un campionato difficile come la Serie D. L’obbiettivo è cercare di migliorarsi ma sarà il campo a parlare. Vogliamo raggiungere la massima competitività attraverso un percorso di crescita che prevede, prima di tutto la valorizzazione dei giovani”.

L’attaccante argentino ha già raggiunto i nuovi compagni in ritiro a Enna ed è a disposizione del tecnico Pippo Romano