Licata calcio, Mister Romano: “obiettivo playoff raggiunto”

Grande soddisfazione per la società del Licata Calcio dopo aver centrato l’obiettivo playoff con la vittoria per 2-1 contro San Luca.

“All’inizio della stagione hanno alimentato dubbi sulle qualità di questa squadra – affermano i dirigenti Alfonso Di Benedetto ed Enrico Massimino -. Il ritornello più frequente, dopo le prime giornate, era relativo alla mancanza di un attaccante. Abbiamo fatto quadrato – continuano i due – abbiamo creduto nel gruppo ed i risultati ci hanno dato ragione. L’obiettivo salvezza non è mai stato in discussione e con il passare delle giornate abbiamo capito che potevamo puntare alla griglia playoff. Averla raggiunta all’ultima giornata è stato ancora più bello perchè gli obiettivi sudati nel calcio danno tanta gioia. Adesso – concludono Di Benedetto e Massimino – ci godiamo questi playoff di Serie D, nella consapevolezza che sarà un ulteriore step di crescita per tutto il gruppo per alimentare un progetto ambizioso quale è quello di questa società”.

Mister Pippo Romano ci ha sempre creduto e lavorando, passo dopo passo, la squadra del Licata ha centrato l’obiettivo playoff. “Contro San Luca abbiamo messo la classica ciliegina sulla torta- commenta nel post gara contro San Luca- merito dei ragazzi che hanno disputato un campionato importante e della società che ci ha sempre sostenuto. Una squadra giovane che per molti avrebbe fatto fatica a salvarsi. Abbiamo lavorato duramente, in un periodo anche buio, piano, piano siamo riusciti a trovare una quadratura, l’entusiasmo e le giuste correzioni. È un premio importante per tutti. C’è chi dice che non valgano niente i playoff- conclude Romano- noi ci siamo arrivati e siamo contenti di giocarli”.

Tabellini.

San Luca – Licata 1 – 2

San Luca – Antonino 6.5 ( 12’ st. Zampaglione 6), Batista 6.5 (31’st. Calderone 6), Carbone 6.5, Gamez 6.5, Raso 6.5 (23’ st. Giampaolo 6), Maesano 6.5, Patea 7 (1’st. Favasuli 6), Yakovlev 6.5 (23’ st. Pipicella 6), Murdaca 6.5, Leveque 7.5, Pelle 7. Allenatore Giovanni Baratto 7

Licata – Valenti 6.5, Garau 6, Cappello 6, Mudasiru 6 ( 42’ st. Pedaalino s.v.), Calaiò 6, Orlando 6, Pino 6.5 (47’ Talarico s.v.) Frisenna 7, Quttara 6 (46’ st. Ficarra s.v.), Rotulo 6.5 ( 47 Asata s.v.), Minacori 7 (34’ st. Saito 6) . Allenatore Giuseppe Romano 6.5

Arbitro – Zoppi di Firenze 6

Marcatori. 14 pt. Minacori, 17’ pt. Leveque, 23’ st. Frisenna

Note. Angoli 5/7, spettatori 300.