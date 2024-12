Licata Calcio, si dimette mister Coppa; ritorna Pippo Romano

Dopo la sconfitta contro il Pompei e dai risultati ottenuti dalla squadra ha deciso di lasciare la guida tecnica del Licata mister Marco Coppa. Sulla panchina del Licata Calcio torna ????? ??????. Il Mister ha incontrato la squadra ed è già al lavoro per preparare la prossima importante sfida con la Nissa.

Insieme al mister ritorna anche Giovanni Martllo che ricoprirà il ruolo di direttore generale; Agatino Chiavaro è stato confermato come direttore sportivo, mentre Andrea Marrali rivestirà il ruolo di direttore tecnico.

In riferimento allo staff tecnico ritorna Emilio Zangara come Preparatore dei Portieri e Angelo Di Rocco e Enzo Chianta come Preparatori Atletici.