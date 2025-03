Lo Sciacca cade a Barletta, sfuma il sogno Coppa Italia 

Un colpo di testa di Lattanzio alla mezz’ora del primo tempo infrange i sogni di gloria dello Sciacca. Ad accedere alle semifinali di Coppa Italia Dilettanti è il Barletta che, dopo aver pareggiato l’andata in Sicilia per 1-1, si impone con il minimo scarto al “Puttilli”. I pugliesi affronteranno il Giulianova. Sfuma ad un passo dalla semifinale il sogno dei neroverdi, seguiti in trasferta da tanti tifosi. Un cammino, quello dell’Unitas Sciacca, che comunque fa ben sperare per il futuro.

Barletta (3-4-1-2): Staropoli; Giambuzzi, De Gol, Lobosco; Turitto, Mariani, Bernaola, Lavopa; Strambelli; Lattanzio, Lopez (24′ st. Scaringella). A disp. Massari, Pinto, Bayo, Dicuonzo, Rotondo, Leone, Dibenedetto, Parisi. All. De Candia.

Sciacca (3-5-2): Keba; Cipolla, Jammeh (45′ st. Genco), Caternicchia (43′ st. Galfano); Di Mercurio, Fricano, Licata (19′ st. Erbini), D’Amico (28′ st. Catanzaro), Camara (32′ st. Gomes); Kari, Margaritini. A disp. Sabella, Graci, Rotolo, Venezia. All. Galfano