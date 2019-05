“Mixed Martial Arts” a Palermo anche due atleti agrigentini

Si è svolto Domenica 26 maggio a Palermo l’evento sportivo di MMA (Mixed Martial Arts) denominato

“XMA 2” ,organizzato sotto marchio OPES – ITALIA ( ente di promozione sportivo riconosciuto dal CONI ) .

Le Mixed Martial Arts , in italiano arti marziali miste, rappresenta lo sport da combattimento per eccellenza che prevede sia una fase di combattimento in piedi dove si possono dare tutti i colpi come pugni, calci, gomitate e ginocchiate e una fase di lotta corpo a corpo che prevede proiezioni e lotta a terra , dove oltre a continuare con i colpi si puo’ anche cercare di sottomettere l’avversario attraverso leve articolari e

strangolamenti .

All’ evento hanno partecipato vari fighters siciliani tra cui due atleti agrigentini dell’ a ssociazione A.P.D.

SOLE DEL SUD che hanno dimostrato grande valore .





Ecco i loro nomi: CALOGERO CARDILICCHIA che vince dominando interamente l’incontro e riuscendo a battere l’avversario attraverso una sottomissione per strangolamento a terra;

TRAPANI RAFFAELE che dopo un match molto combattuto ottiene un pareggio sulla vittoria .

Grande soddisfazione per il Maestro dei due atleti ALESSIO RIZZO che ha visto coronato il frutto dei grandi sacrifici passati agli allenamenti per la preparazione agonistica e per il presidente di A.P.D. SOLE DEL SUD CALOGERO RIZZO .

Tanti anche gli elogi fatti dal presidente di OPES -SICILIA Dr Andrea Patti che si è complimentato con i due atleti per l’ottimo risultato.

Adesso i ragazzi , in vista dei prossimi eventi che si svolgeranno tra l’estate e l’autunno, si stanno

impegnando sempre piu’ intensamente negli allenamenti che fanno presso la palestra di A.P.D. SOLE DEL SUD in Via Sant’ Elia 55 ad Agrigento.