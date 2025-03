Moser, leggenda del ciclismo, in veste di Ambassador alla Granfondo Valle dei Vini

Il grande ciclismo approda in Sicilia con un ospite d’eccezione: Francesco Moser, mito, campione e leggenda di tutti gli sportivi italiani, sarà presente alla Granfondo Valle dei Vini in veste di Ambassador per Fantic e FMoser. Un’occasione straordinaria per gli appassionati che potranno incontrare uno dei campioni più vincenti della storia del ciclismo e scoprire da vicino le innovazioni dei 2 brand che stanno portando nel mondo delle bici da strada, gravel ed e-bike.

La presenza di Moser alla Granfondo Valle dei Vini non è solo un tributo al grande ciclismo, ma anche un momento chiave per lo sviluppo dei marchi Fantic e FMoser in Sicilia. Il progetto sarà guidato da Pierpaolo Ficara, ex atleta professionista siciliano, che si occuperà di espandere la presenza dei brand nell’isola, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore.

Ficara, con la sua esperienza nel mondo del ciclismo professionista ed una profonda conoscenza del territorio, sarà il punto di riferimento per chi vorrà provare e scoprire i modelli più innovativi della gamma Fantic e FMoser, pensati per rispondere alle esigenze di ogni tipo di ciclista: dalle bici muscolari alle e-bike di ultima generazione.

Il palcoscenico ideale per inaugurare questa importante collaborazione non poteva che essere La Granfondo Valle dei Vini, la quale si snoda tra panorami mozzafiato e le rinomate terre vinicole siciliane, attirando ogni anno ciclisti da tutta Italia. Un’occasione unica per pedalare accanto a Francesco Moser. Durante la manifestazione, sarà inoltre possibile testare i nuovi modelli Fantic ed FMoser, incontrare gli ambassador e approfondire le caratteristiche tecniche di queste biciclette.

Non mancheranno momenti di convivialità con degustazioni di prodotti tipici e la possibilità di ascoltare le esperienze ed i racconti del grande campione.

L’arrivo di Francesco Moser e l’impegno di Pierpaolo Ficara promuovono una forte combinazione tra tradizione e innovazione e segna un importante passo avanti per la diffusione dei brand Fantic e FMoser, i quali si propongo di diventare un punto di riferimento per i ciclisti siciliani ed offrire prodotti all’avanguardia, oltre a creare un forte legame con il territorio ed il sud d’Italia.