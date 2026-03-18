Mountain bike, tutto pronto per la Granfondo MTB Valle dei Templi

Torna il 29 marzo la Granfondo MTB Valle dei Templi, che in soli due anni ha già raccolto un grande credito presso gli appassionati di mountain bike siciliani e non solo. Grazie soprattutto alla bellezza del suo tracciato sempre affacciato sulle vestigia storiche dell’Antica Grecia che infondono un’atmosfera quasi irreale alla corsa. La terza edizione della corsa è valida quest’anno per la Coppa Sicilia e nel corso delle settimane precedenti ha già riscosso un grande successo dal punto di vista delle iscrizioni.

La corsa agrigentina è disegnata su un percorso di 45 km per un dislivello di 1.300 metri, con 3 ristori sparsi lungo il suo tracciato, che oltre a essere piuttosto selettivo è per tanti un vero e proprio viaggio affascinante nelle campagne del territorio. Partenza per tutti alle ore 9:30 da Piano San Gregorio, nuova location di partenza e arrivo, dove saranno predisposti il ritiro di numeri e pacchi gara.

Alla manifestazione, che lo scorso anno aveva visto la vittoria di Andrea Virga (Team Race Mountain) e della lituana Greta Karasiovaite (Mongibello Mtb Team), è ancora possibile aderire al costo di 40 euro finoa a domenica 22 marzo, poi si passerà a 45 euro. Verranno premiati a fine gara i primi 5 assoluti e di ogni categoria, oltre ai primi 3 delle categorie E-bike, distinte in base alla cilindrata del motore della bici. Da notare che a tutti gli iscritti verrà offerta la colazione di benvenuto.