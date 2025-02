Nissa e Favara non si fanno male, finisce 0-0 il match tra le due neopromosse  

Finisce con un pareggio a reti inviolate il match tra le neopromosse Nissa e Favara. Una partita con pochissime emozioni caratterizzata soprattutto da duelli a centrocampo e molta tattica. Un pareggio che sta bene ad entrambe le compagini, ormai in una tranquilla posizione di classifica. Il primo tempo è veramente scarno di occasioni da rete con appena quattro tiri in porta in quarantacinque minuti.

La ripresa, invece, è più frizzante e si vedono le prima chance. Al 52º Varela è pericoloso con un colpo di testa che costringe il portiere Elezaj agli straordinari. Cinque minuti più tardi è la Nissa ad andare vicina al vantaggio con Bonanno che si divora la rete a pochi passi dalla linea di porta. I padroni di casa, negli ultimi secondi della partita, hanno nuovamente la clamorosa opportunità di conquistare i tre punti con Samake che spreca.