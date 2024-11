Nuova vittoria per Scalia Volley Sciacca: batte la Gupe Catania

Due vittorie e appena un set lasciato agli avversari al PalaRoccazzella per la Scalia Volley Sciacca che, nella terza giornata del campionato di serie B, si è sbarazzata per tre set a zero della Gupe Volley Catania. Sono stati di 25-18, 25-19 e 25-20 i parziali in favore della formazione saccense.

Pieno dominio per la squadra di Graffeo. Solo nel primo set gli etnei hanno provato a mettere in difficoltà la compagine di Sciacca. Ancora una volta è stata festa grande al PalaRoccazzella grazie alla presenza di un caloroso pubblico che ha accompagnato con un grande incitamento il secondo successo casalingo della formazione di Sciacca che aveva già battuto gli enei nella vittoriosa finale play off giocata, nella scorsa stagione, a Salemi. I catanesi sono stati poi ripescati

Dopo tre giornate di campionato la neo promossa Scalia Volley Sciacca ha conquistato due vittorie, con Palermo Rossopomodoro e Gupe Volley Catania perdendo solo una partita al tie break con il Bronte.