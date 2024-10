Padel, concluso il primo Campionato nazionale dei Vigili del fuoco ad Agrigento

Dal 16 al 19 ottobre 2024 si è disputato nella città dei templi il “I campionato nazionale di padel dei Vigili del Fuoco” organizzato dal Comando provinciale VV.F. di Agrigento. Hanno preso parte alla manifestazione ben 35 coppie provenienti dai vari Comandi VV.F. d’Italia. Dopo le fasi eliminatorie, ha avuto inizio la fase finalie ad eliminazione diretta con la costituzione dei due tabelloni Gold (principale) e Silver (secondario).Nella giornata di sabato 19 le quattro squadre semifinaliste composte da Lazio 1 (Della Barba/Oddo), Lazio 4 (Tosi/Giarrizzo), Lazio 2 (Granatelli/Biondi) e Sicilia 1 (Spataro/Favara) per il tabellone Gold e Toscana 1 (Zanghi/Del Sarto), Emilia Romagna 2 (Bellomo/Severi), Veneto 1 (Baglio/Giorlando) e Lombardia 4 (Lanfranchi/Di Salvatore) per il tabellone Silver, hanno dato vita a match di buon livello tecnico/tattico. La finale del tabellone Gold è stata vinta dalla squadra Lazio 1 (Della Barba/Oddo) contro la squadra Sicilia 1 (Spataro/Favara) arrivata seconda, mentre la finale del tabellone Silver è stata vinta dalla squadra Toscana 1 (Zanghi/Del Sarto).Un sentito riconoscimento, inoltre, alla fattiva collaborazione della sezione di Agrigento dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, che ha supportato l’organizzazione, gestendo i vari e gentilissimi partner che hanno condiviso e sostenuto l’iniziativa sportiva.Le finali di gioco, la conclusione del campionato, le premiazioni, gli spazi conviviali e dei saluti sono stati rivisitati con modalità e toni di sobrietà, attenzione e rispetto, per la popolazione ed il territorio di una parte della provincia di Agrigento che, nella giornata di sabato, hanno subito condizioni di rischio, danneggiamenti e disagi gravi. Per questa sentita attenzione, il Comandante, il Prefetto ed il Sindaco di Agrigento hanno sospeso la cerimonia pubblica. Il Comandante Calogero Barbera scusandosi per l’assenza agli eventi di sabato, dovuta al coordinamento del dispositivo di soccorso emergenziale concomitante, rinnova quindi i saluti ed i ringraziamenti al prof. Lamberto Cignitti, al DVGS Antonio Occhipinti ed ai partecipanti.