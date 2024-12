Pallavolo serie B, week end negativo in trasferta per Scalia Volley Sciacca

Il sestetto saccense è stato battuto 3 a 1 a Catania dal Volley Valley, con i parziali di 25-22, 25-22, 21-25 e 25-20 .

Partita molto equilibrata, nei primi due set saccensi avanti ma poi raggiunti nel finale. La squadra di Enzo Graffeo ha reagito bene vincendo il quarto parziale e riaprendo il confronto, poi nel quinto ha ceduto ancora ed i catanesi si sono imposti definitivamente. Prossima settimana altra trasferta, la terza consecutiva, a Bisignano in Calabria, contro un avversario vittorioso in casa nella settimana giornata, ma solo al tie break contro l’Aquila Bronte. Nuova capolista del girone è il Lamezia, che si è imposta 3 a 1 sul difficile campo di Letojanni. Scalia Sciacca precipa al terz’ultimo posto in classifica, raggiunto a 9 punti dallo stesso Volley Valley, da Ciclope Bronte e da Siracusa, davanti solo Palermo e Fiumefreddo a 7 e Gupe ancora a 0.

La società saccense è scesa in campo anche nel torneo di Prima divisione femminile, nel girone trapanese, cominciato sabato scorso. All’esordio in casa contro New Free Castelvetrano, sconfitta per 2-3 con i parziali di 26-24, 15-25, 25-22, 14-25 e 10-15.