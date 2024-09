Pino Irrera è il nuovo vice allenatore dell’Akragas

Giuseppe “Pino” Irrera entra a far parte dello staff tecnico di mister Pino Rigoli. L’allenatore classe ’61, originario di Messina, è il nuovo vice allenatore dell’Akragas. Per Irrera un curriculum importante alle spalle, sia da calciatore che da osservatore per Società professionistiche e da allenatore. Ha cominciato da calciatore nel Camaro, poi Messina, Savoia, Giarre, Modena, Trapani, Villafranca e nel Licata di Zdenek Zeman.

Curriculum da tecnico invidiabile: ha allenato il Villafranca in Promozione e in Eccellenza, il Giarre in Eccellenza, ha fatto il vice ad Acireale e ad Avellino, ha allenato Messina, Gela. Igea Virtus e Milazzo, ha guidato la “Primavera” del Catania e ha collaborato con il club etneo per ben 11 anni. È stato il secondo di mister Vincenzo Montella sia al Milan che alla Roma.