Pippo Simone Vullo delegato provinciale della Federazione Ginnastica d’Italia 

Il Presidente dell’Associazione Sportiva “Discobolo” di Sciacca, Giuseppe Simone Vullo, è stato nominato Delegato per la Provincia di Agrigento della Federazione Ginnastica d’Italia. La nomina è stata deliberata dal Consiglio Direttivo Federale della FGI ed è valida per il quadriennio 2021/2024. Un riconoscimento importante per un Dirigente e per una Società Sportiva che da alcuni anni è impegnata con importanti risultati nelle attività federali nel settore della Ginnastica Aerobica. “La mia nomina – commenta Simone Vullo – vuole anche testimoniare il ruolo della nostra associazione, diventata insieme alla Scherma un punto di riferimento anche nell’Aerobica. Un riconoscimento che arricchisce sempre di più il nostro sodalizio e ci dà la sicurezza di lavorare bene”. La Discobolo in ambito federale può già vantare un proprio tecnico, Marinella Riggio, alla guida della Direzione tecnica regionale della Ginnastica Aerobica. La società sta già lavorando alla edizione 2023 di Aerobic Competition, la manifestazione internazionale che si svolge ogni anno a Sciacca con la partecipazione degli atleti della Nazionale italiana.