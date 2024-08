Premio “Panathlon Club Sciacca Terme 2023” all’atleta paralimpica Alessia Friscia 

Assegnato ad Alessia Friscia, atleta paralimpica di 19 anni tesserata per l’Asd Agatocle, il premio “Panathlin Club Sciacca Terme 2023”.

La cerimonia si è svolta ieri sera nel corso della manifestazione “La Notte delle Stelle” che ha celebrato lo sport cittadino. Friscia nel 2023 ha stabilito il primato nazionale nei 100 metri piani nella categoria paralimpica T47 con il tempo di 13” 79 e quello sulla distanza dei 200 metri con il tempo di 28” 35. Nel salto in lungo vanta inoltre la seconda migliore prestazione con m. 4,61. Già nel giro della Nazionale, ha partecipato a numerosi raduni azzurri in preparazione ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 che cominceranno il prossimo 28 agosto, ma l’attesa convocazione alla fine non è arrivata.

“Puntiamo adesso senza mezzi termini ai Giochi del 2028 a Los Angeles – ha commentato il tecnico dell’Agatocle Nino Vitabile – Alessia oltre al talento ha dimostrato serietà e responsabilità negli allenamenti e nella vita, saprà certamente proseguire il suo cammino con grinta e determinazione”.

Il Panathlon Club Sciacca Terme, presieduto da Giuseppe Recca, oltre ai brillanti risultati ottenuti, ha voluto appunto premiare la grande volontà dell’atleta, inserita ormai a pieno titolo tra le protagoniste degli sport paralimpici italiani.

Il premio “Panathlon Club Sciacca Terme 2023” è stato consegnato ad Alessia Friscia dal Vice presidente Santo Tirnetta e dai soci Pippo Simone Vullo, Tiziana Maniscalco, Leonardo Gerardi, Piero Lentini, Enzo Barbera, Marinella Riggio.