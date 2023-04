Pro Favara, cento biglietti omaggio per i 4 istituti comprensivi della città

“Tutti allo Stadio”. Cento biglietti di gradinata in omaggio ai 4 istituti comprensivi di Favara; quattro classi di scuola secondaria di I grado sui gradoni del “Bruccoleri” per unirsi al coro di “Forza Pro!”.

Questa mattina il direttore generale Gino Mendolia ed i giocatori Fabio Bossa, Pietro Marino, Calogero La Piana e Roberto Miano hanno incontrato gli alunni degli Istituti Comprensivi “Falcone Borsellino”, “Mendola Vaccaro” e “Brancati” consegnando i biglietti per assistere alla semifinale play off tra Pro Favara-Misilmeri in programma domenica 30 aprile alle ore 16.00.

A fare gli onori di casa le dirigenti scolastiche Mariella Vella, Rosetta Morreale e Melinda Broccia. Domani la consegna all’I.C.”Guarino’.

Entusiasmo tra i ragazzi tra foto e selfie con i loro beniamini.