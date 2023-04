Pubblico delle grandi occasioni per Akragas-Enna: aperta anche la gradinata

La Società dell’Akragas rende noto che la Tribuna Coperta è sold out in vista del match Akragas-Enna, non vi sono più tagliandi disponibili e verranno rispettati tutti i posti numerati. Visto le continue richieste di biglietti alla vigilia del match, la Società ha deciso di aprire un altro settore dello stadio. Da oggi, infatti, sarà possibile acquistare i tagliandi per la gradinata al costo di 8 euro. Le donne continueranno a pagare 5 euro in ogni settore dello stadio, tranne nel settore ospiti. Gli accrediti riservati alle Società, ai calciatori e agli sponsor verranno sistemati in tribuna laterale. Inoltre la Società tiene a precisare al pubblico che sarà vietato sedersi nel settore riservato alla stampa in tribuna coperta. La zona riservata ai giornalisti, regolarmente accreditati, sarà presidiata dagli steward.