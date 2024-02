Scuole allo stadio, l’iniziativa della Pro Favara

A sostenere la Pro Favara domenica al “Bruccoleri” per la partita contro il Fulgatore Trapani ci saranno anche gli studenti degli istituti superiori di Favara, oltre a quelli degli Istituti Comprensivi. La società gialloblù, considerato il grande successo dell’iniziativa e soprattutto l’entusiasmo di oltre 500 ragazzi e ragazze con familiari al seguito nella gara con l’Athletic Palermo, riapre il settore popolare della gradinata alle scuole cittadine. “Occorre spingere la Pro Favara al successo in una gara importantissima per la classifica”, si legge nella nota della società. Da domani inizierà la prevendita esclusiva nelle scuole, fino a sabato mattina. I biglietti scontati a 3 euro non saranno messi in vendita domenica al botteghino dello stadio.