Serie B, Scalia Sciacca ko al Palatenda Roccazzella contro Corigliano Volley

Sconfitta casalinga per Scalia Sciacca nella VI giornata del campionato di Serie B di pallavolo. Al Palatenda Roccazzella i saccensi si sono arresi al forte Corigliano Volley per 1-3, con parziali di 22-25, 21-25, 25-21, 20-25. Gara intensa e combattuta: nel primo set Sciacca ha sprecato un vantaggio di 20-16, cedendo nel finale. Nel secondo e nel quarto set gli ospiti hanno saputo rimontare e allungare, mentre nel terzo è arrivata la reazione dei padroni di casa, capaci di riaprire la partita.

Anche nel quarto set Roccazzella e compagni erano avanti, ma un break decisivo di Corigliano ha chiuso i giochi. Match spettacolare, con momenti di grande pallavolo e pubblico come sempre caloroso: Sciacca ha mostrato buona fluidità e affiatamento, pagando però cali di concentrazione contro avversari candidati alla promozione in A3. Per i ragazzi di Frinzi Russo, reduci da un trittico difficile contro le prime della classe, resta la vittoria conquistata con Vibo Valentia e la consapevolezza di un gruppo unito pronto a ripartire.