Serie D, Akragas- Real Casalnuovo si gioca lunedì 26 febbraio alle ore 15

La Società dell’Akragas comunica che la partita Akragas-Real Casalnuovo sarà disputata domani, lunedì 26 febbraio, alle ore 15, allo stadio Esseneto di Agrigento. biglietti potranno essere acquistati anche domani, giorno della partita, dalle ore 10, presso lo stadio Esseneto. Domani in città si festeggia il Santo Patrono, San Gerlando, scuole e uffici rimarranno chiusi, e allora il club biancoazzurro confida nella presenza di tantissimi tifosi allo stadio per sostenere la squadra in questa importante e impegnativa partita.