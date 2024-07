Serie D, al Castello Chiaramonte il “battestimo” della CastrumFavara

Nella suggestiva Sala del Collare del maniero chiaramontano questa mattina è stata presentata l’A.S.D. CastrumFavara, neo società che prenderà parte al prossimo campionato nazionale di Serie D, girone I. La società, che mantiene i colori sociali gialloblu e che giocherà le partite al “Bruccoleri”, prende vita dal trasferimento del titolo da Canicattì a Favara.

Durante la conferenza stampa, aperta alla partecipazione dei tifosi in una salone pieno, hanno preso parte i sindaci di Favara Antonio Palumbo e di Castrofilippo Gioacchino Baio, il presidente onorario della Lega Sicula Santino Lo Presti, che hanno augurato le migliori sorti calcistiche ad un progetto sportivo che ha Favara come epicentro ma che è ricolto al comprensorio.

Per la società gialloblù sono intervenuti il presidente onorario Salvatore Crapanzano ed i presidenti Rino Castronovo e Salvatore Marrone, che hanno ringraziato l’ASD Canicattì Calcio per l’intesa raggiunta, il Comune di Castrofilippo e il Comune di Favara per la vicinanza sportiva ed i tifosi favaresi per l’entusiasmo creato da anni attorno ai gialloblu.

Presentati anche il nuovo allenatore Pietro Infantino, il suo staff tecnico, l’allenatore della Juniores Carmelo Trupia. A rispondere alle domande dei giornalisti anche il Direttore Sportivo Tino Longo e Faustino Giacchetto, ex giocatore della Pro Favara e dirigente nelle passate stagioni della squadra della città dell’uva Italia.

E’ stata presentata anche la campagna abbonamenti che partirà nei prossimi giorni e la campagna marketing e commerciale del nuovo brand.

Al termine, nella Sala della Timilia, omaggio alla Sicilia con la degustazione di una mega cassata siciliana.