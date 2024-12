Serie D, beffa per il Favara: il Ragusa acciuffa il pareggio a tempo scaduto 

Un gol allo scadere del giovane Michele Picchi rovina la festa del CastrumFavara ormai convinto di uscire da Ragusa con l’intera posta in palio. Il Favara ha giocato bene, a tratti dominato ed era pure passato in vantaggio grazie ad un gol di La Piana al 27º della ripresa.

Il Ragusa, orfano di tanti senior svincolati in questa finestra di mercato, ha avuto il merito di crederci fino all’ultimo e trovare la via del pareggio al 92º con un colpo di testa dell’attaccante classe 2004 Picchi. Un punto a testa per le due compagini, dunque, che permette al Favara di restare nella zona centrale del tabellone e al Ragusa di muovere la classifica nella zona playout. I gialloblù di mister Infantino domenica ospiteranno al Brucoleri la Reggina.