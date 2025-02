Serie D, Favara beffato nei minuti di recupero: vince il Sambiase

Domenica amara per il CastrumFavara che perde con il Sambiase ad una manciata di secondi dal triplice fischio. Per la squadra di mister Infantino si tratta della quinta gara consecutiva senza vittoria. I gialloblù non conquistano i tre punti dal derby dell’Esseneto contro l’Akragas. Match che si mette subito in salita con gli ospiti che passano in vantaggio al 6º minuto grazie alla rete di Maitini.

Il Favara reagisce e cerca con insistenza il pareggio che arriva nei primi minuti del secondo tempo con un gol del “solito” Baglione. La ripresa è vivace, con occasioni da entrambe le parti. I calabresi però mettono la freccia allo scadere con Costanzo, abile a sfruttare una indecisione della retroguardia gialloblù. Una doccia fredda che arriva al 91º.

foto di Vincenzo Lana (Facebook CastrumFavara)