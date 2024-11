Serie D, Favara beffato nel recupero: con l’Igea Virtus finisce 2-2

Beffa per il CastrumFavara che vede sfumare proprio allo scadere la ghiotta occasione di uscire da Barcellona Pozzo di Gotto con l’intera posta in palio. Il derby siciliano con l’Igea Virtus termina 2-2. Un match divertente e scoppiettante. I gialloblù passano in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Romero, bravo ad anticipare tutti e siglare la rete dell’1-0.

I padroni di casa trovano il pareggio con l’ex Akragas Trombino che di destro trafigge l’incolpevole Scuffia. Cinque minuti più tardi il Favara mette nuovamente la freccia con un gol al volo di Palma. Ospiti che avrebbero anche l’occasione di chiudere definitivamente i giochi con una punizione di Vaccaro che sfiora la traversa. La beffa per il Favara arriva nel recupero con un gol in mischia di Currò. Domenica al “Bruccoleri” arriva la vicecapolista Scafatese.