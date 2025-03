Serie D, Favara chiama a raccolta i tifosi per la sfida con la Sancataldese

La Curva Nord ritorna a sostenere l’ ASD CastrumFavara, la squadra che domenica 30 marzo affronterà la SanCataldese. ” Abbiamo apprezzato il senso di attaccamento immenso alla maglia, l’amore alla città, l’impegno di contribuire con il loro importante tifo alla permanenza in serie D, categoria che per Favara ed i suoi tifosi è un lusso ed un onore. Ribadiamo pubblicamente il nostro impegno quanto detto nelle riunioni con i gruppi Ultras sulla vicenda settore curva nord. Finalmente la nostra squadra, da domenica, in casa tornerà con l’affetto ed il sostegno di tutti. Grazie ai gruppi organizzati storici, a tutti gli sportivi e tifosi che ci hanno sostenuto e ci sosterranno con più forza. Favara ha bisogno del suo popolo gialloblu per fare tornare il “Bruccoleri” un fortino inespugnabile. Tutti allo stadio!”. Questa la nota della società sportiva.