Serie D, Favara corsaro a Paternò: 0-1 e prima vittoria esterna in campionato

Tre punti fondamentali per il CastrumFavara che espugna il “Falcone-Borsellino” di Paternò portando a casa la prima vittoria in trasferta in campionato. A decidere il match è il più classico dei gol dell’ex con Calogero La Piana che realizza una splendida rete con un tiro da fuori area.

Protagonista di giornata anche l’estremo difensore favarese Scuffia che riesce a parare un rigore all’attaccante Retucci, anche lui ex di giornata. Il Favara amministra con intelligenza la partita, soffre poco e addirittura nel finale rischia di arrotondare il punteggio con Quattara che si fa ipnotizzare dal portiere. I gialloblù domenica sono impegnati nella gara casalinga contro la Nissa.