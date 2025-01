Serie D, Favara e Licata non si fanno male: il derby termina 0-0

Termina con un pareggio a reti inviolate il derby tutto agrigentino tra CastrumFavara e Licata. Un punto a testa che permette agli ospiti di muovere la classifica in ottica salvezza. Per i padroni di casa, invece, sfuma l’occasione di conquistare la terza vittoria in questo girone di ritorno. Al “Bruccoleri” c’è il pubblico delle grandi occasioni ma all’appello mancano i tifosi del Licata a cui è stata vietata la trasferta per motivi di ordine pubblico. Sono i gialloblù a partire forte e cercare la rete del vantaggio sventata dall’estremo difensore Scuffia. Il Favara risponde poco dopo con Varela.

La vera chance per cambiare le sorti del match si presenta a fine primo tempo quando D’Antona si fa espellere per un fallo a gioco fermo lasciando il Licata in dieci uomini per tutta la ripresa. Il Favara, nonostante la superiorità numerica, non riesce a sfondare la retroguardia degli ospiti che ben si difendono. Al triplice fischio è soltanto 0-0. Domenica il Favara sarà di scena a Vibo Valentia, nella impegnativa trasferta contro la Vibonese. Il Licata, invece, ospiterà al Dino Liotta il Ragusa.