Serie D, il Canicattì cala il poker alla Nuova Igea e conquista la salvezza 

Una vittoria rotonda per archiviare il discorso salvezza a quattro giornate dal termine. Il Canicattì conquista tre punti importantissimi superando 4-1 la Nuova Igea e si garantisce così un altro anno in Serie D. Al “Saraceno” di Ravanusa non c’è partita con i padroni di casa che indirizzano fin da subito il match. A sbloccare la gara è un calcio di rigore di Sidibè. La squadra di mister Pidatella trova in due minuti la seconda e la terza rete grazie alla doppietta di uno scatenato Salvia. Gli ospiti accorciano le distanze con Trombino ma è Caserta a siglare il quarto gol che vuol dire salvezza anticipata.