Serie D, il derby è del Canicattì: 0-1 a Licata

Il Canicattì vince con il minimo scarto il derby con il Licata nella nona giornata del campionato di Serie D. Agli ospiti basta un gol Raimondi al sessantesimo per espugnare il Dino Liotta e conquistare l’intera posta in palio. Una vittoria importante che permette ai biancorossi di superare in classifica il Licata e interrompere la striscia positiva di cinque partite della squadra di Pippo Romano. Girone I che è sempre più dominato dal Catania che, vincendo il match con il Sant’Agata, conquista la nona vittoria in altrettante partite. Pareggio pirotecnico nell’altro derby siciliano tra Ragusa e Acireale mentre la Sancataldese ottiene una fondamentale vittoria a Trapani.

RISULTATI 9ª GIORNATA

Trapani – Sancataldese 0-1

Locri – Castrovillari 4-0

Santa Maria Cilento – Real Aversa (rinviata)

Ragusa – Acireale 2-2

San Luca – Lamezia Terme 1-0

Mariglianese – Paternò 1-3

Vibonese – Cittanova 2-1

Catania – Sant’Agata 3-2

Licata – Canicattì 0-1