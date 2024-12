Serie D, il Favara chiude il girone d’andata con un pareggio a Sant’Agata 

Terzo pareggio consecutivo in trasferta per il Favara che chiude il girone di andata con uno 0-0 sul campo del Città di Sant’Agata. Una partita equilibrata, senza particolari “squilli”. Un punto che permette ai gialloblù di mister Infantino di mantenere una buona posizione in classifica in vista dell’impegnativo girone di ritorno.

A cercare con maggiore insistenza la vittoria è stata la squadra di casa che più volte è andata vicina al gol. Al 23º il Sant’Agata passa in vantaggio ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al rientro in campo per il secondo tempo ci è voluto un intervento straordinario di Scuffia per evitare che i messinesi passassero in vantaggio. L’estremo difensore favarese si ripete a pochi minuti dalla fine.

Il Favara conquista un buon punto e chiude un ottimo girone di andata. Nelle ultime 11 partite i gialloblù hanno perso soltanto una volta. Al rientro con il nuovo anno i gialloblù sfideranno Enna, Acireale, Akragas e Licata.