Serie D, il Favara ferma la vicecapolista Siracusa: 1-1 al “Bruccoleri”

Un’altra prova convincente per il Favara che impone l’1-1 alla vicecapolista Siracusa allungando così la striscia positiva di risultati. I padroni di casa, davanti a circa mille spettatori, sono protagonisti di una partita “pulita” e grintosa contro una corazzata costruita per vincere il campionato. I gialloblù di mister Infantino passano in vantaggio al 32º grazie ad un calcio di rigore trasformato da Baglione.

Il Favara avrebbe anche l’occasione del 2-0 con La Piana fermato da una decisiva deviazione di Baldan. Gli aretusei nella ripresa però cambiano passo e trovano la via del pareggio con l’ex Akragas Candiano, bravo a spingere in rete una palla che poco prima si era stampata sul palo. “Se giochiamo così credo che chiunque avrà difficoltà ad affrontare il Favara – dice in sala stampa mister Infantino – siamo contenti della prestazione e del gioco contro un avversario durissimo”.