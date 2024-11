Serie D, il Favara pareggia a San Cataldo e resta nelle zone alte della classifica 

Prosegue la striscia di risultati positivi per il CastrumFavara che ottiene un buon punto al “Valentino Mazzola” di San Cataldo nonostante abbia giocata buona parte del secondo tempo in inferiorità numerico. Il match tra due buone squadre termina sullo 0-0. Un risultato che permette alla Sancataldese di muovere la classifica e al Favara di restare nelle zone alte del tabellone. La gara è stata equilibrata fin dall’inizio con occasioni da gol per entrambe le squadre.

I padroni di casa si rendono pericolosi con Paladini e Montaperto mentre i gialloblù rispondono a tono con La Piana e Palma. La partita cambia al 25º della ripresa quando il Favara resta in dieci uomini per l’espulsione di De Min per fallo da ultimo uomo. Nonostante l’inferiorità numerica gli ospiti riescono a respingere gli attacchi della Sancataldese e conquistare un buon punto. Il Favara, con il pareggio di San Cataldo, allunga a sette la striscia di risultati utili.