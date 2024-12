Serie D, il Favara perde di misura con la vicecapolista Scafatese

La vicecapolista Scafatese espugna il Bruccoleri di Favara con un eurogol di Cham e condanna la CastrumFavara alla sconfitta interrompendo una striscia utile di risultati che durava da ben otto partite. I padroni di casa erano partiti anche bene creando non pochi pensieri al portiere ospite Becchi, bravo in un paio di occasioni. A passare in vantaggio però è la Scafatese al 10º minuto con un grandissimo gol di Cham che, dopo essere rientrato sul sinistro, lascia partire un tiro a giro che si insacca all’incrocio dei pali.

Il Favara reagisce allo svantaggio e crea una buona mole di gioco senza però mai concretizzare. Il pallone del pareggio capita sui piedi di Avanzato che però calcia alto. Poco prima allo stesso centravanti era stato annullato un gol per posizione di fuorigioco. Il Favara torna a perdere in campionato dopo otto turni ma la classifica è comunque promettente. Domenica i gialloblù andranno a Ragusa per un derby tutto siciliano.