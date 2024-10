Serie D, il Favara “strappa” un punto a Lamezia Terme: 1-1 col Sambiase

Un buon Favara pareggia 1-1 col Sambiase nella trasferta al “Guido d’Ippolito” di Lamezia Terme. Una partita equilibrata che ha visto la supremazia dei gialloblù nel primo tempo e un ritorno di fiamma dei padroni di casa nella seconda frazione. Il Favara passa in vantaggio al 12º con il “solito” La Piana che con un tiro da fuori batte l’estremo difensore.

I gialloblù avrebbero altre occasioni per chiudere la prima frazione con un punteggio migliore. La ripresa è di chiara marca calabrese e il pareggio arriva immediatamente. Ferraro approfitta di una disattenzione difensiva e non lascia scampo a Scuffia. Domenica si torna in campo e a Favara arriva il Locri.