Serie D, il Favara torna alla vittoria: 1-0 all’Acireale 

Il Favara torna a vincere dopo sei pareggi consecutivi battendo l’Acireale 1-0 tra le mura amiche. I gialloblù, che non perdono da 14 giornate, conquistano i tre punti che mancavano dal 3 novembre scorso nella vittoria contro il Pompei. Allo stadio Bruccoleri i padroni di casa prendono subito le redini del gioco creando tante occasioni da rete. Favara vicino al vantaggio con il neoacquisto Varela ma anche con La Piana.

L’Acireale, che si è rinforzato sul mercato in questa finestra, risponde con Romano al 38º. I gialloblù passano in vantaggio allo scadere del primo tempo con il gol di Varela, abile a battere l’estremo difensore acese con un rasoterra. Nella ripresa gli ospiti cercano immediatamente la via del pareggio ma è miracoloso Scuffia che dice di no a Makulo. La partita termina tra gli applausi del pubblico di casa. Il Favara adesso è atteso dal recupero di mercoledì contro la Reggina e poi dal doppio derby con Akragas e Licata.

foto AsdCastrumFavara – Facebook – Vincenzo Lana