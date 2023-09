Serie D, il Licata ospita il Locri: l’obiettivo è tornare alla vittoria 

Il Licata torna in campo al Saraceno di Ravanusa dove questo pomeriggio ospiterà il Locri nella gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie D. L’obiettivo dei gialloblù, dopo il pareggio nel derby con il Canicattì che ha lasciato l’amaro in bocca, è la vittoria. La squadra di mister Romano proverà a riprendere a correre dopo un ottimo avvio di stagione.

Il Locri è una formazione molto diversa da quella brillante vista nella passata stagione e, in questo campionato, ha finora raccolto molto poco. Il Licata dovrà fare a meno dello squalificato Calaiò. La difesa dovrebbe essere a tre con Orlando, Cappello e Pino. In avanti conferme per Rotulo e Minacori, autori di un avvio di stagione superlativo con quest’ultimo che autore di tre gol in altrettante partite. Il fischio di inizio è alle ore 16.