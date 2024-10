Serie D, il Licata perde 3-0 a Ragusa

Brutta sconfitta per il Licata che perde nettamente il derby siciliano con il Ragusa nella partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie D. Per gli iblei si tratta della prima vittoria stagionale. Un match mai in discussione con i padroni di casa che si impongono per 3-0.

Il protagonista assoluto del match è l’attaccante Danti che sigla una doppietta. Il primo gol arriva al 23º con una punizione magistrale mentre il raddoppio arriva, sempre con Danti, ad inizio della ripresa. Il colpo del definitivo KO è siglato dallo svedese Johnson, bravo a concretizzare un delizioso assist di Garufi. Il Licata domenica affronterà il Paternò.