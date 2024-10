Serie D, il Licata perde di misura con la Reggina ma esce a testa alta dal “Granillo”

Una buona prestazione e tanti rimpianti per le occasioni avute e non concretizzate. Il Licata perde 1-0 contro la Reggina ma esce dal Granillo di Reggio Calabria a testa alta. A decidere il match è una punizione di Dall’Oglio al quarto d’ora di gioco. I gialloblù di mister Romano reagiscono allo svantaggio e macinano gioco. Tante le occasioni per gli agrigentini di agguantare il pareggio: prima con Bonanno poi con Maimone e infine con Minacori. La porta di Lazar, tra i miglior in campo, rimane però inviolata. Il Licata torna in campo mercoledì per il turno infrasettimanale. Al Dino Liotta arriva il Sant’Agata.