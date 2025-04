Serie D, il Licata vince con il Pompei ma non evita i playout

Il Licata non stecca al Dino Liotta nella penultima giornata del campionato di Serie D e rifila un netto 3-0 al Pompei. I gialloblù, trascinati dal proprio pubblico, hanno meritato il successo che però non evita i playout. Sarà l’ultima giornata a decretare l’avversario della squadra di mister Pippo Romano. Non è da escludere un derby agrigentino con il CastrumFavara anche se appare più probabile lo scontro con l’Enna. Saranno gli ultimi novanta minuti a consegnare il verdetto.

Oggi intanto una bella vittoria per il Licata. Dopo un primo tempo combattuto, i gialloblù sbloccano la gara con Saito, raddoppiano con Minacori e chiudono definitivamente i conti nel finale con Semenzato. Tre gol che valgono tre punti fondamentali, conquistati con carattere e con la voglia di continuare a lottare fino alla fine. Adesso si guarda avanti: l’ultimo atto della regular season sarà sul campo della Nissa, al Tomaselli.