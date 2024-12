Serie D, la Nissa passa al Dino Liotta: sesta sconfitta consecutiva per il Licata 

La Nissa degli ex passa al “Dino Liotta” e conquista tre punti fondamentali per chiudere il girone di andata col sorriso. Il Licata, che ha salutato con favore il ritorno in panchina di Pippo Romano, perde per la sesta volta consecutiva ed è sempre più in zona retrocessione. Il primo tempo è stato molto equilibrato con pochissime occasioni da gol. Il Licata passa in vantaggio allo scadere della prima frazione con Minacori, bravo a raccogliere un assist direttamente dalla rimessa laterale.

Nella ripresa si sveglia la Nissa che in meno di trenta minuti ribalta la partita segnando tre gol. Il pareggio porta la firma di Tumminelli mentre il raddoppio è siglato da Pagano. Il terzo gol è di pregevole fattura con l’ex Rotulo che fa partire un gran tiro che non lascia scampo all’estremo difensore. Il Licata prova a rientrare in partita e segna il 2-3 a tempo ormai scaduto con Mbaye. I gialloblù al ritorno in campo affronteranno la Sancataldese.