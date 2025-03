Serie D, l’Acireale rimonta il Licata e vince 3-1

Brutta sconfitta per il Licata che perde la sfida salvezza con l’Acireale per 3-1. I gialloblù erano anche passati in vantaggio allo scadere del primo tempo con una rete di Maimone dal limite. Nella prima frazione, inoltre, i padroni di casa avevano anche sbagliato un calcio di rigore. Nella ripresa, invece, cambia la musica con Sueva assoluto protagonista.

L’attaccante di origini sudamericane realizza una tripletta che ribalta il Licata. Il gol dell’1-1 arriva pochi minuti dopo il suo ingresso in campo mentre le altre due marcature sono state siglate in zona cesarini, praticamente al secondo e al quinto minuto di recupero. Il Licata ha chiuso il match anche in dieci uomini.